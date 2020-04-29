Более 40 лесных пожаров произошло в Беларуси за выходные

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за прошедшие выходные случилось 44 лесных пожара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"С 25 по 28 апреля в лесном фонде Минлесхоза было зафиксировано 44 случая возгорания. Общая площадь пожаров составила 137,9 га. Наиболее сложная пожароопасная обстановка традиционно сложилась в Брестской и Гомельской областях: в каждой было зафиксировано по 12 случаев возгорания. При этом в Гомельской области за прошедшие выходные зарегистрировано сразу три крупных лесных пожара: в Петриковском лесхозе, Калинковичском и Мозырском опытном. Окончательные площади возгораний еще уточняются", - рассказали в пресс-службе.

Быстрому распространению огня способствовал сильный шквалистый ветер. На тушении каждого из очагов были задействованы десятки должностных лиц государственной лесной охраны, специальная техника и инвентарь. В отдельных случаях привлекали МЧС.

По состоянию на 29 апреля в лесном фонде Минлесхоза в этом году произошло уже 627 лесных пожаров. Общая площадь очагов превысила 5,8 тыс. га. Наибольшее количество пожаров (245) произошло в лесхозах Брестской области. Основной причиной возгораний является человеческий фактор.-0-