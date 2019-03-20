Более 40 трехлитровых банок с самогоном изъяли у минчанина

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 трехлитровых банок с алкоголем изъяли у минчанина, всего у него было свыше 140 л самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в Ленинском РУВД Минска.

В гараже у мужчины обнаружено и изъято 44 трехлитровые банки и 2 бутылки по 6 л самогона - всего около 144 л. "Владелец пояснил, что изготавливал спиртное для себя и дарил родственникам. Суррогат направлен на экспертизу для установления пригодности продукции для употребления в пищу, определение наличия в ней веществ, которые могут причинить вред здоровью человека", - проинформировали в милиции.

На некоторых трехлитровых банках имеются надписи "виски", "бурбон" и прочие.

Начат административный процесс по ст.12.43 КоАП (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления).-0-

Фото Ленинского РУВД Минска