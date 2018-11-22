22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 л самогона изъяли за сутки в Минской области, выявлено более 80 фактов незаконного оборота спиртного. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"За прошедшие сутки в области выявлено более 80 фактов незаконного оборота алкогольных напитков: самогона, самогонной браги и спирта. Изъято более 5 т фальсифицированного алкоголя, из которых более 450 л самогона", - рассказали в УВД. Таков итог первого дня комплекса оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборотом алкоголя.

Участковые инспекторы милиции работают совместно с председателями сельсоветов, сотрудниками МЧС, представителями органов лесного хозяйства. Под особой контроль взяты те, кто ранее попадал в поле зрения за правонарушения, связанные с незаконным алкоголем, в том числе оптовые производители суррогата.

Трех подобных правонарушителей обнаружили в Вилейском и Молодечненском районах. "Так, 410 л приготовленного для отправки на точки алкоголя изъято у неработающего 27-летнего жителя деревни Малиновщина в Молодечненском районе. По предварительной информации, мужчина спиртное изготавливал по ночам, а рано утром вывозил для дальнейшей реализации. Изъят самогонный аппарат, - рассказали в УВД. - Также в деревне Вязынка Вилейского района был задержан с поличным неработающий 24-летний парень, который на самогонном аппарате успел приготовить 30 л алкоголя, у него было более 400 л браги". Для демонтажа аппаратов и их изъятия привлечена специальная техника.

Группы сотрудников аппарата УВД Миноблисполкома работают круглосуточно, выезжают для проверки поступающей на телефон горячей линии 8-017-207-67-02 информации о местонахождении самогонных аппаратов, а также самогонных точек. Проверяется любая информация, в том числе анонимная, от жителей любого региона.-0-

Фото УВД Миноблисполкома