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Происшествия
23 августа 2019, 09:42

Более 50 боеприпасов времен войны обнаружили в лесу под Витебском

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу под Витебском, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Боеприпасы нашли днем 22 августа в лесу у деревни Зароново военнослужащие в/ч 28443. "Были обнаружены 46 минометных мин калибра 82 мм, три 37 мм артиллерийских снаряда, две гранаты РГ-42 и артиллерийский взрыватель - все времен Великой Отечественной войны", - рассказали в милиции.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.-0-

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