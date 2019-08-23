Более 50 боеприпасов времен войны обнаружили в лесу под Витебском

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу под Витебском, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Боеприпасы нашли днем 22 августа в лесу у деревни Зароново военнослужащие в/ч 28443. "Были обнаружены 46 минометных мин калибра 82 мм, три 37 мм артиллерийских снаряда, две гранаты РГ-42 и артиллерийский взрыватель - все времен Великой Отечественной войны", - рассказали в милиции.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.-0-