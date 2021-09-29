Более 50 человек и 17 единиц техники участвовали в ликвидации пожара на "Нафтане"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек и 17 единиц техники участвовали в ликвидации возгорания на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании установки замедленного коксования поступило в службу спасения 28 сентября в 20.30. "К месту ЧС были направлены силы и средства подразделений МЧС . Для ликвидации пожара было создано два боевых участка: на охлаждение трубопроводов межцеховых коммуникаций и создание пенной подушки у ее основания, а также защиту имеющихся трубопроводов. На месте ЧС работали 17 единиц техники и 59 человек личного состава подразделений МЧС. Благодаря оперативному обмену информацией, слаженным действиям спасателей, администрации и персонала объекта возгорание было ликвидировано в максимально короткие сроки, что позволило избежать критических последствий возгорания", - рассказали в МЧС.

Сейчас по этому факту проводится проверка, работает комиссия по оценке ущерба и спасенным материальным ценностям, объемам проведения необходимых восстановительных работ.

В результате происшествия никто не пострадал. Все остальные технологические установки предприятия работают в штатном режиме.-0-