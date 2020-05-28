Более 600 л контрафактного алкоголя изъяли у жителя Ивацевичей

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями изъяли крупную партию контрафактной алкогольной продукции, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

По данным правоохранителей, 41-летний житель Ивацевичей, не имея госрегистрации и лицензии, реализовал мужчине из Березовского района 16 л коньяка импортного производства. Бутылки не были промаркированы акцизными марками Республики Беларусь. Позже во время санкционированного осмотра хозпостройки во дворе дома продавца правоохранители обнаружили крупную партию алкоголя различных брендов: 615 л водки, 34 л коньяка и 5 л виски. Также он хранил 10 л спиртосодержащей жидкости и самогон.

У горожанина изъяли продукцию на сумму Br11,5 тыс. Для установления состава контрафактного алкоголя назначена химическая экспертиза. Владельцу нелегального товара грозит штраф в размере до 100 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-