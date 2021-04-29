Более 7 кг тротила нашли у жителя Шумилино

29 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Шумилино сотрудники милиции изъяли патроны и более 7 кг тротила, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК получили информацию, что 28-летний ранее судимый житель Шумилино хранит боеприпасы и взрывчатку. Во время осмотра квартиры и сарая, принадлежащих подозреваемому, оперативники нашли 11 патронов различных калибров, а также взрыватели и пакет с тротилом, все времен Великой Отечественной войны. Как установили эксперты, в общей сложности мужчина собрал более 7 кг взрывчатки.

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что арсенал достался ему от бывшего владельца сарая, который умер несколько лет назад. По словам мужчины, он нашел взрывчатку, когда наводил порядок, и решил не сообщать об этом в милицию. Однако оперативники ГУБОПиК установили, что запасы тротила и патронов были выкопаны на местах сражений, а сам подозреваемый - черный копатель.

В отношении жителя Шумилино следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.-0-