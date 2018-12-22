Более 70 детей эвакуировали из яслей-сада в Барани из-за дыма

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детском саду в Оршанском районе задымилась духовка, был эвакуирован 91 человек: 71 ребенок и 20 взрослых. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Инцидент произошел 21 декабря. "В 11.15 от диспетчера сектора мониторинга системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" поступило сообщение о возгорании в яслях-саду в Барани. Когда на место прибыли спасатели, было незначительное задымление в помещении кухни, - рассказали в МЧС. - Выяснилось, что на кухне вспыхнул жир в духовом шкафу. Сработала пожарная сигнализация".
Все воспитанники и персонал были эвакуированы до прибытия спасателей. Работники детского сада справились с пламенем при помощи пятилитрового огнетушителя. Распространение огня не произошло, повреждений имущества в здании сада нет.
Причиной происшествия, по предварительным данным, стало воспламенение жировых остатков в духовом шкафу электрической плиты.-0-
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