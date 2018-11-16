Учащихся и педагогов школы в Барановичах эвакуировали из-за задымления

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах более 1 тыс. человек эвакуировали из школы из-за задымления, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В Барановичский ГРОЧС сообщение о задымлении в средней школе №21 на улице 50 лет ВЛКСМ поступило сегодня в 9.39. Проводилась эвакуация 922 учащихся, а также 135 взрослых. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили очаг: дымилась урна в одном из санузлов. Последствия были оперативно ликвидированы. Никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-