Более 700 кг наркотиков и психотропов изъяли в Беларуси с начала года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 кг психоактивных веществ изъято в Беларуси из незаконного оборота с начала года. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

По информации главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, с начала года общий объем изъятых наркотических средств составил свыше 675 кг, еще 35 кг - психотропные вещества. "Чаще всего оперативники изымали гашиш (более 360 кг), марихуану (260 кг) и маковую соломку (более 50 кг). Среди психотропных веществ в списке изъятого лидируют альфа-PVP (более 15 кг) и амфетамин (около 4 кг)", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники наркоконтроля страны пресекли деятельность шести подпольных нарколабораторий. Были обнаружены 39 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, в январе-ноябре из незаконного оборота было изъято 257 кг семян мака и 865 кг насвая.-0-