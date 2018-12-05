Минский бармен задержан с психотропами и гашишем

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержан 37-летний мужчина с наркотическими веществами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

О том, что бармен одного из столичных заведений причастен к хранению наркотиков, милиции стало известно из оперативной информации. "Данные подтвердились. Фигурант был задержан на одной из станций метро. При нем было обнаружено и изъято 0,03 г альфа-PVP и 0,14 г гашиша. Кроме того, при осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование, а также два контейнера с прорастающими кустами конопли и около грамма марихуаны", - проинформировали в ГУВД.

Задержанный утверждал, что хранил наркотики исключительно в личных целях и не планировал их сбывать. Сейчас оперативные сотрудники проверяют достоверность этой информации.

В отношении мужчины Советским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-