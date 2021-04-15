Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено с начала года

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году было совершено свыше 800 хищений с использованием компьютерной техники, рассказал сегодня журналистам начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома Дмитрий Дудков на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого практически в четыре раза увеличилось количество хищений с использованием компьютерной техники - это свыше 800 преступлений, а в прошлом году было 210. В процентном соотношении хищение с использованием компьютерной техники составляет 96,7% от всего массива зарегистрированных киберпреступлений. Из 9,5 млн жителей Беларуси интернетом пользуется около 7,9 млн человек, банковских платежных карточек по состоянию на 1 января этого года было свыше 15 млн. Количество операций ежегодно растет, что притягивает криминальных лиц в киберсреду", - отметил Дмитрий Дудков.

Преступники совершают звонки от имени представителей банков и убеждают граждан сообщить, например, номер банковской карточки, код подтверждения либо установить какое-либо программное обеспечение, чтобы получить удаленный доступ к мобильному телефону. "Таким образом злоумышленники получают практически все ключи для совершения хищений", - подчеркнул начальник.

"В первую очередь правоохранительные органы рекомендуют не передавать никакой информации, если вам поступают подобные звонки. Лучше прекратите разговор, а если есть сомнения, то самостоятельно проверьте в интернет-банкинге, мобильном приложении, действительно ли имеются какие-то операции. Кроме того, вы можете обратиться за информацией по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка. Для онлайн-платежей мы рекомендуем иметь отдельную банковскую карточку, потому что у нас были случаи, когда использовалась зарплатная карта, а впоследствии все деньги непонятным образом были переведены на зарубежный счет", - продолжил Дмитрий Дудков.

Он обратил внимание, что нередко у людей списываются со счетов большие суммы. "Чтобы предотвратить это, достаточно поставить какие-то суточные лимиты по платежам. Если вы не используете карточку для онлайн-платежей, мы также рекомендуем убрать CVV-номер с обратной стороны карточки. Данной рекомендацией также предлагаем защитить пожилых людей, которые реально не пользуются онлайн-платежами. Это обезопасит их в случае потери кошелька", - сказал начальник.

Кроме того, беспечность граждан, которые не устанавливают антивирусы, используют везде одинаковые пароли, приводит к тому, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение завладевают логином и паролем. Правоохранители рекомендуют устанавливать разные пароли в социальных сетях и интернет-банкинге, а также не сохранять их в браузере.

"Жертвами киберпреступлений в 2021 году стали 157 пенсионеров - жителей столичного региона", - рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Андрей Березка.

В своей повседневной деятельности сотрудники данного управления доводят до населения информацию о способах совершения преступлений, о тех мерах профилактического характера, которые необходимо принимать, чтобы не стать жертвой киберпреступника. "Пенсионеры, пожилые люди - наиболее уязвимая категория. Но также мы выступаем перед несовершеннолетними в учебных заведениях, доводим им информацию о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность. Они должны понимать, что начиная с 14-летнего возраста в случае, если они преступят черту, могут нести установленную законом ответственность", - напомнил правоохранитель.

"Мы должны донести людям, что работники службы безопасности никогда не позвонят им, используя вайбер, не попросят номер карты или перевести деньги куда-либо. Однако все еще есть много случаев, когда люди верят и переводят средства. Это говорит о низком уровне правового сознания населения, поэтому наша основная задача - донести, рассказать, объяснить, что делать и как себя вести в таких ситуациях. Хочу обратить внимание, что в конце марта заместителем премьер-министра Юрием Назаровым утвержден комплексный план по профилактике данного вида преступлений, который мы будем выполнять с привлечением всех субъектов профилактики. Это учреждения образования, социальные и коммунальные службы, где будем работать с ними путем размещения информации на квитанциях об оплате коммунальных услуг, чтобы люди читали, видели, знали", - отметил Андрей Березка.

Сегодня все чаще появляются новые схемы мошеннических действий с использованием мобильных технологий, интернет-банкинга. "Киберпреступники успешно используют различные торговые площадки, где при помощи полученных личных данных наших граждан совершают хищение денежных средств. Если мы опустим технический аспект, то остается такая форма классического мошенничества, как убеждение. Убеждение и вежливость при телефонных разговорах в сочетании с факторами беспечности и излишней доверчивости позволяют преступникам получать личные данные потерпевших, которые впоследствии успешно используются в мошеннических схемах", - уверен заместитель начальника УВД Минского облисполкома - начальник криминальной милиции Александр Копишев.

"Пострадавшие - представители совершенно разных возрастных групп, социального статуса и уровня образования. Сегодня практически все слои нашего населения подвергнуты этой преступной деятельности. Это те люди, которые пользуются мобильным телефоном и интернетом. Мы, понимаем, что профилактика является эффективным способом противодействия киберпреступности. От того, насколько доступно и тщательно мы донесем эту информацию населению, будет зависеть, как быстро территория Беларуси станет невыгодной для преступников в качестве платформы для совершения мошеннических действий", - подчеркнул заместитель.-0-