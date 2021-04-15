Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено с начала года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 15 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:15 Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки Общество
16:14 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым Президент
16:11 В РНПЦ спорта уже вакцинировались порядка 50 атлетов Спорт
16:07 Реальные денежные доходы белорусов в январе-феврале выросли на 3,3% Экономика
15:55 В Гродно водитель вез 57 т груза на тягаче без техосмотра Происшествия
15:45 Благодаря мобильному комплексу таможня эффективно сработала без интернета Общество
15:37 Хоккеисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Будапешт Спорт
15:26 Прокуратура Витебской области направила в суд дело об убийстве с особой жестокостью Происшествия
15:19 Могилевчанин выманил у знакомых под предлогом развития бизнеса почти Br30 тыс. Происшествия
15:19 Каранкевич: охрана труда - безусловный приоритет для организаций энергокомплекса Экономика
15:16 США высылают 10 сотрудников дипмиссии России в Вашингтоне В мире
15:14 Кочанова: пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях Общество
15:13 Арахис с синтетическими красителями обнаружили в продаже в Могилеве Регионы
15:10 Движение по пр.Независимости в Минске восстановлено Регионы
15:06 В Минске в день субботника изменится график транспорта Регионы
15:05 "Большая игра" 2.0 в Азии: Центральная & Южная Азия - комментарий Политика
14:54 В Минске по пр.Независимости из-за ДТП затруднено движение Регионы
14:53 В Гомеле горел цех стройпредприятия Происшествия
14:52 Почти 5 тыс. человек состоят в добровольных дружинах в Могилевской области Регионы
14:44 В Пинском районе пятилетний ребенок выпал из окна Происшествия
14:40 В Витебске сегодня ограничат движение на улицах Богатырева и Актеров Еременко Регионы
14:30 Минчанин украл из магазинов рыболовные снасти на Br2,5 тыс. Происшествия
14:30 Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено с начала года Происшествия
14:29 Граница преткновения. Мысли вслух - комментарий Общество
14:24 МАРТ предложил обсудить вопросы режима ночной работы торговых объектов Экономика
14:22 Врач рекомендует переболевшим COVID-19 начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок Общество
14:13 Около 1,5 млн жителей Беларуси отнесены к категории пострадавших от катастрофы на ЧАЭС Общество
14:12 На пересечении Логойского тракта с улицей Лукьяновича затруднено движение Регионы
14:10 В Минске за три месяца выявлено более 500 фактов управления авто в нетрезвом виде Регионы
13:58 Австрийские ученые научились печатать "слоновую кость" на 3D-принтере Технологии
Все новости
Все новости
Происшествия
15 апреля 2021, 14:30

Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено с начала года

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году было совершено свыше 800 хищений с использованием компьютерной техники, рассказал сегодня журналистам начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома Дмитрий Дудков на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого практически в четыре раза увеличилось количество хищений с использованием компьютерной техники - это свыше 800 преступлений, а в прошлом году было 210. В процентном соотношении хищение с использованием компьютерной техники составляет 96,7% от всего массива зарегистрированных киберпреступлений. Из 9,5 млн жителей Беларуси интернетом пользуется около 7,9 млн человек, банковских платежных карточек по состоянию на 1 января этого года было свыше 15 млн. Количество операций ежегодно растет, что притягивает криминальных лиц в киберсреду", - отметил Дмитрий Дудков.

Преступники совершают звонки от имени представителей банков и убеждают граждан сообщить, например, номер банковской карточки, код подтверждения либо установить какое-либо программное обеспечение, чтобы получить удаленный доступ к мобильному телефону. "Таким образом злоумышленники получают практически все ключи для совершения хищений", - подчеркнул начальник.

"В первую очередь правоохранительные органы рекомендуют не передавать никакой информации, если вам поступают подобные звонки. Лучше прекратите разговор, а если есть сомнения, то самостоятельно проверьте в интернет-банкинге, мобильном приложении, действительно ли имеются какие-то операции. Кроме того, вы можете обратиться за информацией по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка. Для онлайн-платежей мы рекомендуем иметь отдельную банковскую карточку, потому что у нас были случаи, когда использовалась зарплатная карта, а впоследствии все деньги непонятным образом были переведены на зарубежный счет", - продолжил Дмитрий Дудков.

Он обратил внимание, что нередко у людей списываются со счетов большие суммы. "Чтобы предотвратить это, достаточно поставить какие-то суточные лимиты по платежам. Если вы не используете карточку для онлайн-платежей, мы также рекомендуем убрать CVV-номер с обратной стороны карточки. Данной рекомендацией также предлагаем защитить пожилых людей, которые реально не пользуются онлайн-платежами. Это обезопасит их в случае потери кошелька", - сказал начальник.

Кроме того, беспечность граждан, которые не устанавливают антивирусы, используют везде одинаковые пароли, приводит к тому, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение завладевают логином и паролем. Правоохранители рекомендуют устанавливать разные пароли в социальных сетях и интернет-банкинге, а также не сохранять их в браузере.

"Жертвами киберпреступлений в 2021 году стали 157 пенсионеров - жителей столичного региона", - рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Андрей Березка.

В своей повседневной деятельности сотрудники данного управления доводят до населения информацию о способах совершения преступлений, о тех мерах профилактического характера, которые необходимо принимать, чтобы не стать жертвой киберпреступника. "Пенсионеры, пожилые люди - наиболее уязвимая категория. Но также мы выступаем перед несовершеннолетними в учебных заведениях, доводим им информацию о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность. Они должны понимать, что начиная с 14-летнего возраста в случае, если они преступят черту, могут нести установленную законом ответственность", - напомнил правоохранитель.

"Мы должны донести людям, что работники службы безопасности никогда не позвонят им, используя вайбер, не попросят номер карты или перевести деньги куда-либо. Однако все еще есть много случаев, когда люди верят и переводят средства. Это говорит о низком уровне правового сознания населения, поэтому наша основная задача - донести, рассказать, объяснить, что делать и как себя вести в таких ситуациях. Хочу обратить внимание, что в конце марта заместителем премьер-министра Юрием Назаровым утвержден комплексный план по профилактике данного вида преступлений, который мы будем выполнять с привлечением всех субъектов профилактики. Это учреждения образования, социальные и коммунальные службы, где будем работать с ними путем размещения информации на квитанциях об оплате коммунальных услуг, чтобы люди читали, видели, знали", - отметил Андрей Березка.

Сегодня все чаще появляются новые схемы мошеннических действий с использованием мобильных технологий, интернет-банкинга. "Киберпреступники успешно используют различные торговые площадки, где при помощи полученных личных данных наших граждан совершают хищение денежных средств. Если мы опустим технический аспект, то остается такая форма классического мошенничества, как убеждение. Убеждение и вежливость при телефонных разговорах в сочетании с факторами беспечности и излишней доверчивости позволяют преступникам получать личные данные потерпевших, которые впоследствии успешно используются в мошеннических схемах", - уверен заместитель начальника УВД Минского облисполкома - начальник криминальной милиции Александр Копишев.

"Пострадавшие - представители совершенно разных возрастных групп, социального статуса и уровня образования. Сегодня практически все слои нашего населения подвергнуты этой преступной деятельности. Это те люди, которые пользуются мобильным телефоном и интернетом. Мы, понимаем, что профилактика является эффективным способом противодействия киберпреступности. От того, насколько доступно и тщательно мы донесем эту информацию населению, будет зависеть, как быстро территория Беларуси станет невыгодной для преступников в качестве платформы для совершения мошеннических действий", - подчеркнул заместитель.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
киберпреступность МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото транспортной инспекции Минтранса В Гродно водитель вез 57 т груза на тягаче без техосмотра
Фото из архива Прокуратура Витебской области направила в суд дело об убийстве с особой жестокостью
Фото из архива Могилевчанин выманил у знакомых под предлогом развития бизнеса почти Br30 тыс.
Фото Гомельского областного УМЧС В Гомеле горел цех стройпредприятия
Фото из архива В Пинском районе пятилетний ребенок выпал из окна
Фото из архива Минчанин украл из магазинов рыболовные снасти на Br2,5 тыс.
Главное
Фото из архива Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан
Кочанова: пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях
ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство!
Топ-новости
В Беларуси регулируются цены на 55% товаров - МАРТ
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о туризме и адвокатской деятельности
Природа не любит пустоты, после COVID-19 может прийти что-то новое - профессор
Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже
ВВС и ПВО РФ и Беларуси летом приступят к совместному дежурству на белорусском аэродроме
В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора - Каллаур
Врач рекомендует переболевшим COVID-19 начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок
"Большая игра" 2.0 в Азии: Центральная & Южная Азия - комментарий
Мировые скачки цен на нефть не оказали негативного влияния на внутренние цены - "Белнефтехим"
НОК Беларуси готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране - Виктор Лукашенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны 1348
ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Леонидом Борткевичем прошла в Минске
Благодаря мобильному комплексу таможня эффективно сработала без интернета
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Постчернобыльская зона имеет свой потенциал для науки - мнение
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.