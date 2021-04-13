Более 9 т металлолома изъяли у жителя Минского района

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегальный заготовитель металлолома выявлен в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ОБЭП Минского РУВД установили, что нелегальным заготовлением лома черных металлов занимался 35-летний житель агрогородка Чуриловичи. Металлолом он скупал у субъектов хозяйствования Минского района и складировал у себя на приусадебном участке. А вот получением документов на право осуществления предпринимательской деятельности и лицензии на право заготовки лома черных и цветных металлов мужчина не озаботился.

Оперативниками ОБЭП Минского РУВД у нелегального заготовителя изъято более 9 т металлолома. За нарушение действующего законодательства в отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП Беларуси. -0-