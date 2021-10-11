Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 Грибник нашел в лесу под Гродно пистолет "Маузер" образца 1934 года Происшествия
10:52 В Минске из-за укладки асфальта частично ограничено движение по ул.Ваупшасова Регионы
10:51 Пусть о вашей победе узнают все - новый рекламно-информационный проект БЕЛТА Экономика
10:43 Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild Экономика
10:39 В Витебской области картофель убран на 94% площадей Регионы
10:38 "АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край Экономика
10:37 Офицеры Frontex зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов литовскими пограничниками В мире
10:30 Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса В мире
10:23 Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери Общество
10:21 Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки Происшествия
10:15 В Латвии будут отстранять от работы непривитых сотрудников полиции В мире
09:59 "БКМ Холдинг" поставит в Кишинев 20 троллейбусов Экономика
09:54 Макей посещает с рабочим визитом Казахстан Политика
09:53 Париж призвал начать переговоры ЕС и Лондона на фоне значительного роста миграции через Ла-Манш В мире
09:45 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12 и 13 октября Регионы
09:42 В Ивановском районе в реке Ясельда обнаружено тело мужчины Происшествия
09:39 В Дзержинском районе из-за аварии без воды остаются более 60 домов Регионы
09:38 Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства Общество
09:36 В Гродно легковушка сбила велосипедиста: водителя ослепило солнце Происшествия
09:32 В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар В мире
09:28 Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда о независимости судебной системы Польши от ЕС В мире
09:26 Минприроды предложило обсудить вопросы бухучета отходов производства Экономика
09:08 Десять стран ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики В мире
09:06 Глава Минфина США предрекла стране катастрофу, если к декабрю не удастся повысить лимит госдолга В мире
09:00 Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни! Общество
09:00 Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива Экономика
08:59 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с 80-летием Президент
08:54 Выставку керамики "Искусство живого огня" представят в Могилеве 12 октября Культура
08:50 В Китае автобус с пассажирами упал в реку В мире
08:50 Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
11 октября 2021, 10:21

Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее распространенными нарушениями в сфере лесного хозяйства в Витебской области отмечаются приписки объемов выполненных работ, незаконное получение бюджетных и приравненных к ним средств, а также неправомерные рубки леса, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

В 2020-2021 годах в Поставском, Полоцком, Городокском и Дретунском лесхозах выявлены незаконные рубки леса, а также захламление отходами леса. За это проверенным организациям придется возместить государству более Br1 млн за нанесенный ущерб окружающей среде. Также установлены факты нецелевого использования и незаконного получения бюджетных средств на Br75 тыс. "По результатам проверок взыскано в бюджет Br422 тыс., к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4 лесхоза и 40 работников на сумму Br27 тыс. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела", - рассказали в КГК региона.

В ведомстве добавили, что ни одно выявленное нарушение не останется безнаказанным. Работа лесохозяйственных учреждений, рациональное и эффективное использование природных ресурсов остается на особом контроле.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область
Новости рубрики Происшествия
Грибник нашел в лесу под Гродно пистолет "Маузер" образца 1934 года
Фото из архива В Ивановском районе в реке Ясельда обнаружено тело мужчины
Фото из архива В Гродно легковушка сбила велосипедиста: водителя ослепило солнце
Фото из архива В Беларуси за сутки при пожарах погибли шесть человек
Фото из архива ГАИ Минска за сутки задержала 250 пешеходов-нарушителей
Фото из архива Следователи ищут очевидцев ДТП в Мостовском районе, жертвами которого стали две девочки
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Богданов: экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild
Пресс-конференция о региональном цифровом форуме #GBCregions пройдет сегодня в БЕЛТА
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал
"АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край
Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.