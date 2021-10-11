Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее распространенными нарушениями в сфере лесного хозяйства в Витебской области отмечаются приписки объемов выполненных работ, незаконное получение бюджетных и приравненных к ним средств, а также неправомерные рубки леса, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

В 2020-2021 годах в Поставском, Полоцком, Городокском и Дретунском лесхозах выявлены незаконные рубки леса, а также захламление отходами леса. За это проверенным организациям придется возместить государству более Br1 млн за нанесенный ущерб окружающей среде. Также установлены факты нецелевого использования и незаконного получения бюджетных средств на Br75 тыс. "По результатам проверок взыскано в бюджет Br422 тыс., к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4 лесхоза и 40 работников на сумму Br27 тыс. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела", - рассказали в КГК региона.

В ведомстве добавили, что ни одно выявленное нарушение не останется безнаказанным. Работа лесохозяйственных учреждений, рациональное и эффективное использование природных ресурсов остается на особом контроле.-0-