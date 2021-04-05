Более Br100 тыс. похитила главный бухгалтер частного предприятия Борисова

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили хищение денежных средств на одном из частных предприятий города. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В поле зрения правоохранителей попала главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, занимающегося деревообработкой. Как установили правоохранители, женщина с февраля 2019 года по ноябрь 2020-го похитила денежные средства предприятия в сумме свыше Br100 тыс. путем внесения недостоверных сведений в платежные ведомости и расходные кассовые ордера о выплате заработной платы.

Известно, что в должности главного бухгалтера в общей сложности подозреваемая проработала порядка 20 лет. У женщины было право электронной цифровой подписи от имени директора: руководитель предприятия всецело ей доверял и в финансовые вопросы не вникал.

Борисовчанка заказывала наличные денежные средства в банке для выдачи заработной платы работникам, при этом на протяжении полутора лет сумму умышленно завышала. "Лишние" деньги женщина по ведомости оформляла на себя, директора и бухгалтера. Вместо них ставила подписи и таким образом самостоятельно повышала себе заработную плату.

По результатам рассмотрения материалов проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета в отношении 53-летней борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).-0-