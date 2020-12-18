Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:50 Форма и порядок выдачи удостоверения многодетной семьи изменяются - Минтруда Общество
16:50 ФОТОФАКТ: Коласовский театр покажет премьеру "Золушки" Культура
16:49 На финансирование соцсферы из бюджета Минска в 2021 году направят Br2,77 млрд Регионы
16:38 В Беларуси прошла международная конференция по защите прав детей уязвимых групп Общество
16:29 Бюджет фонда соцзащиты населения на 2021 год сформирован с превышением доходов над расходами - Мурина Экономика
16:29 Определены победители олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся Общество
16:28 Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Евросоюза - МИД Политика
16:25 Беларусь и Китай создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству Общество
16:23 В США одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19 В мире
16:14 В Гомеле задержали подозреваемого в двойном убийстве Происшествия
16:01 Гомельский ИП нелегально продавал более 25 тыс. пиротехнических изделий Происшествия
15:57 Хобби стало бизнесом: жительница Дрогичина получила субсидию на ремесленничество Регионы
15:56 Конюк вручил верительные грамоты Президенту Армении Политика
15:46 Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске Происшествия
15:38 Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество в фармацевтической отрасли Общество
15:35 Вокально-инструментальная группа ансамбля "Хорошки" приглашает на музыкальные вечера 20-23 декабря Культура
15:34 Сенаторы одобрили поправки в законопроект по вопросам исполнительного производства Общество
15:28 Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз ездить в ОАЭ Общество
15:26 От умного двора до мобильного диагноста - более 20 ноу-хау представила молодежь Гомельской области Регионы
15:19 Амбулаторию в Лебяжьем и 6-ю поликлинику Минска введут в эксплуатацию в 2021 году Регионы
15:09 Причиной экологической катастрофы на Камчатке стало цветение водорослей - РАН В мире
14:57 Минчанин задержан по подозрению в покушении на убийство Происшествия
14:52 Совет Республики одобрил проекты новых КоАП и ПИКоАП Общество
14:48 Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет в БЕЛТА 21 декабря Афиша
14:36 Каникулы в музее - НХМ приглашает на зимние мероприятия Культура
14:36 Победителей конкурса "Золотая Литера" наградили в Минске Общество
14:35 Важно продвигать экономические интересы СНГ за пределы Содружества - Бердымухамедов Политика
14:32 Ярмарки, елочные базары и акции в торговых центрах - как организована предновогодняя торговля в Минске Регионы
14:22 Житель Дятловского района задержан за призывы к насилию над милиционерами Происшествия
14:21 Жительница Минской области задержана за оскорбление правоохранителей Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
18 декабря 2020, 15:46

Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске большегруз сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 17 декабря примерно в 10.55. Как уточнили в УГАИ, 54-летний водитель МАЗа перед началом движения не убедился в безопасности маневра и наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка шла по проезжей части дворовой территории по ходу движения автомобиля.

Женщину с травмами госпитализировали в Светлогорскую ЦРБ.

Еще один пешеход пострадал вечером того же дня в Мозырском районе. 25-летний автомобилист на "Опель Вектра" на автодороге Н4739 Мозырь - Петриков сбил 63-летнего мужчину, который шел по центру полосы движения при наличии обочины. Световозвращающим элементом он обозначен не был.

Пострадавшего в результате ДТП пешехода госпитализировали.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область ДТП Мозырь Светлогорск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Гомеле задержали подозреваемого в двойном убийстве
Фото из архива Гомельский ИП нелегально продавал более 25 тыс. пиротехнических изделий
Фото из архива Минчанин задержан по подозрению в покушении на убийство
Фото из архива Житель Дятловского района задержан за призывы к насилию над милиционерами
Фото из архива Жительница Минской области задержана за оскорбление правоохранителей
Фото из архива СК За оскорбление сотрудника милиции в Жодино возбуждено уголовное дело
Главное
"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ
Депутаты приняли во втором чтении новые проекты КоАП и ПИКоАП
Минфин обнародовал проект бюджета-2021: какие планируются доходы и расходы
Подарок к Новому году: 100 000 рублей, новая машина или квартира от Белагропромбанка!
Топ-новости
Лидеры СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества
Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Евросоюза - МИД
Победителей конкурса "Золотая Литера" наградили в Минске
Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз ездить в ОАЭ
Форма и порядок выдачи удостоверения многодетной семьи изменяются - Минтруда
Сенаторы одобрили поправки в законопроект по вопросам исполнительного производства
Ярмарки, елочные базары и акции в торговых центрах - как организована предновогодняя торговля в Минске
Беларусь и Китай создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1919
Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет в БЕЛТА 21 декабря
Parimatch - лучшая букмекерская компания по версии Login Casino Awards 2020
За подарками – в Dana Mall. Рождество и Новый год все ближе!
Белорусские предприятия демонстрируют широкий ассортимент и высокое качество управления
beCloud завершил масштабное тестирование технологии 5G
Культура бортничества Беларуси и Польши внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.