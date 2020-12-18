Большегруз сбил пенсионерку в Светлогорске

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске большегруз сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 17 декабря примерно в 10.55. Как уточнили в УГАИ, 54-летний водитель МАЗа перед началом движения не убедился в безопасности маневра и наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка шла по проезжей части дворовой территории по ходу движения автомобиля.

Женщину с травмами госпитализировали в Светлогорскую ЦРБ.

Еще один пешеход пострадал вечером того же дня в Мозырском районе. 25-летний автомобилист на "Опель Вектра" на автодороге Н4739 Мозырь - Петриков сбил 63-летнего мужчину, который шел по центру полосы движения при наличии обочины. Световозвращающим элементом он обозначен не был.

Пострадавшего в результате ДТП пешехода госпитализировали.-0-