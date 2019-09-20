Борисовчанин похитил из магазина более Br1 тыс.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове расследуют кражу денег из магазина. Такую информацию разместил Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По имеющимся данным, 30-летний борисовчанин ночью 15 сентября пришел к магазину, не оборудованному видеонаблюдением. При помощи инструментов отжал раму окна и проник внутрь помещения. Беспрепятственно зашел в кабинет заведующей, дверь которого была не заперта, и похитил лежавшие на столе в коробке Br1,07 тыс.

Сотрудники милиции задержали мужчину в тот же день. Установлено, что он нигде не работает и ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Похищенные деньги, орудия преступления и иные предметы изъяты во время личного обыска задержанного и признаны вещественными доказательствами. Кроме того, при обыске места его жительства обнаружены и также изъяты Br10 тыс.

Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно). Злоумышленник заключен под стражу. Следователи проверяют его причастность к иным преступлениям.-0-