Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:20 Председатель Молодежного парламента: уверен, что молодые люди придут на референдум, это же историческое событие Общество
15:17 Беларусь после оценки реального ущерба от действий нацистов потребует его возмещения Общество
15:14 Головченко: Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения Экономика
15:10 Борисовчанин убил знакомого и попытался вывезти из квартиры тело: расследование завершено Происшествия
15:10 Рунец: надо смелее использовать новые формы коммуникации, особенно в работе с молодежью Общество
15:07 Вольфович: Беларусь предпринимает все меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Политика
15:01 Жертвами тропического шторма "Ана" в Африке стали 70 человек В мире
14:59 Лавров: в ряде стран Европы идет пропаганда неонацизма В мире
14:49 Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля Экономика
14:46 Размер детских пособий вырастет с 1 февраля Экономика
14:46 МИД РФ: модернизация ядерного оружия США рассчитана на его применимость в Европе В мире
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19, выписаны 1833 Общество
14:44 Якубицкая: белорусам нужно прийти на референдум и проявить гражданскую позицию Общество
14:42 Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более половины жителей Могилевской области Регионы
14:38 Американка Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open Спорт
14:35 Сенатор: проект обновленной Конституции - зрелый и выверенный Общество
14:29 В Витебской области живущие не по доходам граждане пополнят бюджет на Br1,1 млн Регионы
14:27 Микрорайон ЮЗМР-1 начнут строить в Бресте в этом году Регионы
14:11 Палачи под маской "героев": власти Литвы не устают скрывать правду о холокосте В мире
14:03 Лукашенко 28 января обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Президент
14:01 ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области Регионы
14:00 Встречаем Китайский Новый 2022 год вместе! Музыка театра и кино в Белорусской государственной филармонии Афиша
13:40 Исаченко: решение участвовать в референдуме приняли 84,5% опрошенных жителей Могилевской области Регионы
13:39 Молодежный совет ФПБ: при подготовке проекта Конституции услышано мнение людей Общество
13:39 Доллар и российский рубль на торгах 27 января подорожали, евро подешевел Экономика
13:35 Генпрокуратура: важно противодействовать зарождению новых форм геноцида Общество
13:34 В Польше за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19 В мире
13:28 Токаев: ситуация в Казахстане полностью стабилизирована В мире
13:21 Важны четко расставленные приоритеты: гомельчане поделились ожиданиями от Послания Президента Регионы
13:19 В Минске от коронавируса вакцинированы 23% беременных женщин Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
27 января 2022, 15:10

Борисовчанин убил знакомого и попытался вывезти из квартиры тело: расследование завершено

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины, сообщили БЕЛТА в СК.

Днем 8 июля 2021 года сотрудники милиции в Борисове на балконе квартиры обнаружили тело мужчины. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены множественные следы крови на балконе и в кухне, зафиксирована следовая картина. В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства совершения преступления.

Вечером 7 июля в Борисове погибший, 35-летний рабочий, распивал спиртное в компании 39-летнего мужчины и сожительницы последнего. "Алкоголь сначала употребляли на улице, ближе к ночи решили переместиться в квартиру к 39-летнему местному жителю. Во время совместного распития потерпевший взял в руки нож, каких-либо активных действий при этом не совершал. Обвиняемый, расценив это как угрозу жизни, выбил предмет из его рук и стал избивать, в том числе деревянной ножкой от стола, на протяжении часа", - рассказали следователи.

Позже эксперты установили: погибшему было нанесено более 60 ударов и причинены тяжкие телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, которые состоят в прямой причинной связи со смертью мужчины.

Утром 8 июля обвиняемый вместе с сожительницей покинули квартиру, после чего созвонился с родственником и попросил найти автомобиль, чтобы вывезти из квартиры "шкаф". На вопрос, зачем, обвиняемый ничего внятного не ответил и положил трубку.

Преступные действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверки показаний на месте, изучили и приобщили к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований, проведенных ГКСЭ. Мужчина ранее неоднократно представал перед судом, в том числе за совершение преступлений, сопряженных с применением насилия, в сентябре 2020 года освободился из мест лишения свободы, длительное время нигде не работал. На момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения - содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 2,96 промилле.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, которого обвиняемый ожидает, находясь под стражей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото МВД Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Светлогорском районе
Фото из архива Генпрокуратуры За угрозы и оскорбления правоохранителей мужчину в Гродно приговорили к 4 годам лишения свободы
Скриншот из видео МВД Могилевчанин выращивал на даче коноплю
Фото из архива Обещал трудоустроить за границей: жителя Брестского района ждет суд за мошенничество
Фото Гродненского областного УМЧС Под Гродно при пожаре погиб 94-летний мужчина
Фото из архива МВД: еще одно объединение граждан признано экстремистским
Главное
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко награжден орденом "За службу Родине" ІІ степени Белорусы точно знают: все в наших руках. Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям
Лукашенко 28 января обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Андрейченко: на референдуме каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси
Как трансформировать стартап в успешный бизнес? История предпринимателя
Топ-новости
Головченко: Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения
Вольфович: Беларусь предпринимает все меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о профилактике правонарушений несовершеннолетних
Ипатов: на референдум необходимо идти с осознанием своего вклада в суверенитет страны
Гулевич рассказал о проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси
Рунец: надо смелее использовать новые формы коммуникации, особенно в работе с молодежью
Лайк Центризбиркому: информация о выборах и референдумах теперь в соцсетях
Размер детских пособий вырастет с 1 февраля
Рачков: нужно быть внимательными и отзывчивыми к обращениям граждан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19, выписаны 1833
Завод по производству вакцин и детсады: более 150 объектов вошло в госинвестпрограмму на 2022 год
Вниманию субъектов хозяйствования, использующих кассовое и иное оборудование при приеме средств платежа!
Генпрокуратура: важно противодействовать зарождению новых форм геноцида
Беларусь и Сирия заинтересованы сотрудничать в строительной сфере
Циклоны и атмосферные фронты принесут в Беларусь ветреную погоду с осадками
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.