Борисовчанка хотела купить авто в Киеве и перевела мошеннику $1,8 тыс.

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник выманил у борисовчанки $1,8 тыс. под предлогом продажи автомобиля, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

В начале осени 40-летняя жительница Борисова решила приобрести авто, искала машину в интернете. На украинском сайте, где предлагались очень выгодные условия по покупке нерастаможенных машин, борисовчанка оставила объявление с указанием желаемой марки авто в ценовом диапазоне до $2200. "На сообщение белоруски незамедлительно откликнулся мужчина, который представился жителем Киева. Он предложил даме Hyundai Tucson 2005 года выпуска. Ее этот вариант устроил, а продавец обещал доставить автомобиль в Киев. Низкую цену на машину он объяснял тем, что ее еще необходимо растаможить. Для пущей убедительности сбросил покупательнице даже фото своего паспорта", - рассказали в милиции.

Далее завязалась переписка в мессенджере. Сначала крайне вежливый собеседник попросил покупательницу перевести $500 в качестве предоплаты и гарантии приобретения авто. Продавец уверил, что деньги необходимы в том числе для оформления документов на машину. Борисовчанка перевела на карточку одного из украинских банков нужную сумму. В подтверждение своих слов мужчина сбросил фотографии доверенности и техпаспорта на автомобиль на имя будущего обладателя.

В оговоренный заранее день борисовчанка приехала в Киев, о времени приезда она поставила в известность продавца. Киевлянин же вместо того, чтобы договориться о месте встречи, попросил немедля перевести еще $1,3 тыс., только на реквизиты уже новой карты. Так как опасений и подозрений у женщины продавец не вызывал, деньги она сразу же перевела через банк и написала об этом.

"Получив желаемое, партнер по сделке тут же прервал общение и перестал выходить на связь. Обманутая жительница Борисова в тот же день обратилась в полицию Киева, а по возвращении - в правоохранительные органы по месту жительства. Как выяснилось потом, номер, с которого мужчина вел переписку, принадлежит польскому оператору", - отметили в РУВД. Сотрудники управления проводят проверку.-0-