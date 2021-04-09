Борисовчанка заняла якобы для развития бизнеса около Br150 тыс.

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

С января 2018-го по июль 2020 года 43-летняя жительница Борисова под предлогом получения беспроцентного займа для развития бизнеса завладела деньгами и имуществом граждан на сумму более Br130 тыс. В действительности женщина работала продавцом на рынке и заниматься каким-либо бизнесом в ее планы не входило. Она вводила людей в заблуждение, демонстрируя свою "финансовую состоятельность", показывая крупные суммы денег. По делу установлено более 20 потерпевших.

От действий борисовчанки пострадали и банковские учреждения. Обманув сотрудников банков и кредитополучателей, она похитила Br10 тыс. По ее просьбам доверчивые граждане заключали с банками кредитные договоры, после чего передавали деньги злоумышленнице. Не планировала она возвращать и Br8 тыс., полученные обманом от знакомой ей работницы магазина, которые та взяла из кассы.

Следствием установлен еще один факт противоправной деятельности обвиняемой: в марте 2019 года она убедила своего знакомого, 57-летнего мужчину, приобрести в рассрочку мобильный телефон стоимостью почти Br2 тыс. Помимо мошеннических действий, 15 ноября 2019 года в банкомате на автовокзале Борисова женщина похитила с карт-счета 59-летнего знакомого Br450.

Общий ущерба от действий обвиняемой - более Br150 тыс. Погашать кредитные обязательства перед гражданами, банковскими учреждениями и выплачивать стоимость телефона должна была борисовчанка. Однако, как установлено следствием, делать это она не намеревалась.

Обвиняемая при допросе полностью признала себя виновной и пояснила: занимала, изначально понимая, что вернуть долг не сможет. Деньги частично потрачены на личные нужды, частично - на возврат средств некоторым потерпевшим.

Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно), ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно) Уголовного кодекса.

Обвиняемая заключена под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-