Борисовчанка заняла якобы для развития бизнеса около Br150 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 РНПЦ трансфузиологии в марте организовал более 1,7 тыс. донаций крови в выездных условиях Регионы
15:15 За годы участия в "Неделе леса" сотрудники Исполкома СНГ высадили деревья на более чем 28 га Общество
15:12 Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея Экономика
15:12 Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 10 апреля Общество
15:09 Шило: улучшая экологию, мы вносим вклад в укрепление здоровья белорусов Общество
14:44 Работница салона связи в Молодечно оформляла на клиентов без их ведома sim-карты Происшествия
14:33 "Чтобы потом не кувыркаться и не жалеть" - Лукашенко ждет от разработчиков серьезнейшего закона о партиях Президент
14:18 Постпредство Беларуси при Евросоюзе провело первый семинар по экспорту в ЕС Общество
14:13 Один из путепроводов в Могилеве планируют отремонтировать Регионы
14:10 В Японии ужесточили меры против COVID-19 в трех префектурах В мире
14:07 В Гомельском районе профсоюзный актив области высадил около 20 тыс. саженцев сосны Регионы
14:06 Умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп В мире
13:55 Создавать партии в Беларуси хотят разрешить только постоянно проживающим в стране гражданам Политика
13:53 Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали соглашение о побратимских связях Регионы
13:52 Почти 4,5 тыс. брестчан получили прививки против COVID-19 Регионы
13:42 ММЗ будет производить двигатели для вагонов-ресторанов Экономика
13:39 Три пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновят работу с 12 апреля Общество
13:32 Мясоперерабатывающие предприятия примерно в 8 раз увеличили закупки через БУТБ Экономика
13:27 Злотников: очень важно широкое участие молодежи в работе Конституционной комиссии Общество
13:26 Кухарев проверил освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД Регионы
13:23 Белорусский рубль на торгах 9 апреля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:20 Борисовчанка заняла якобы для развития бизнеса около Br150 тыс. Происшествия
13:18 Глава Минюста рассказал о возможных изменениях в законодательстве о политических партиях Политика
13:10 На первое рабочее место по распределению прибывают примерно 90% выпускников вузов - Минобразования Общество
13:06 За 30 лет Академия управления подготовила плеяду высокопрофессиональных руководителей - Маркевич Общество
13:05 Белорус Егор Козлов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по таэквондо Спорт
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525 Общество
12:57 На организацию вторичной занятости учащихся и студентов предусмотрено Br6 млн Общество
12:51 В Испании едва не продали за 1500 евро картину Микеланджело Караваджо Калейдоскоп
12:49 Уровень молодежной безработицы в Беларуси составляет около 6,5% - Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
09 апреля 2021, 13:20

Борисовчанка заняла якобы для развития бизнеса около Br150 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

С января 2018-го по июль 2020 года 43-летняя жительница Борисова под предлогом получения беспроцентного займа для развития бизнеса завладела деньгами и имуществом граждан на сумму более Br130 тыс. В действительности женщина работала продавцом на рынке и заниматься каким-либо бизнесом в ее планы не входило. Она вводила людей в заблуждение, демонстрируя свою "финансовую состоятельность", показывая крупные суммы денег. По делу установлено более 20 потерпевших.

От действий борисовчанки пострадали и банковские учреждения. Обманув сотрудников банков и кредитополучателей, она похитила Br10 тыс. По ее просьбам доверчивые граждане заключали с банками кредитные договоры, после чего передавали деньги злоумышленнице. Не планировала она возвращать и Br8 тыс., полученные обманом от знакомой ей работницы магазина, которые та взяла из кассы.

Следствием установлен еще один факт противоправной деятельности обвиняемой: в марте 2019 года она убедила своего знакомого, 57-летнего мужчину, приобрести в рассрочку мобильный телефон стоимостью почти Br2 тыс. Помимо мошеннических действий, 15 ноября 2019 года в банкомате на автовокзале Борисова женщина похитила с карт-счета 59-летнего знакомого Br450.

Общий ущерба от действий обвиняемой - более Br150 тыс. Погашать кредитные обязательства перед гражданами, банковскими учреждениями и выплачивать стоимость телефона должна была борисовчанка. Однако, как установлено следствием, делать это она не намеревалась.

Обвиняемая при допросе полностью признала себя виновной и пояснила: занимала, изначально понимая, что вернуть долг не сможет. Деньги частично потрачены на личные нужды, частично - на возврат средств некоторым потерпевшим.

Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно), ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно) Уголовного кодекса.

Обвиняемая заключена под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Борисов Минская область мошенничество Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Работница салона связи в Молодечно оформляла на клиентов без их ведома sim-карты
Фото из архива В Гомеле в жилом доме горел магазин
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Грузовик насмерть сбил пешехода в Слониме
Фото УВД Брестского облисполкома Воров металлолома задержали под Пинском
Фото УВД Гродненского облисполкома Жительницу Скиделя с помощью полиграфа изобличили в избиении соседки
Фото СК Завершено расследование похищения человека в Полоцком районе
Главное
Во время совещания Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми - с народом
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 40% площадей
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Глава Минюста рассказал о возможных изменениях в законодательстве о политических партиях
Депутат: предприятия не должны быть местом для реализации политических амбиций
Кубраков: взаимодействие с Китаем в правоохранительной сфере поднялось на небывалый уровень
До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525
БелЖД возобновляет ежедневное движение поездов до Москвы и Петербурга
Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 10 апреля
Злотников: очень важно широкое участие молодежи в работе Конституционной комиссии
Белорус Егор Козлов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по таэквондо
Умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп
Выпускники этого года в целом обеспечены заявками на распределение от нанимателей - Минобразования
За 30 лет Академия управления подготовила плеяду высокопрофессиональных руководителей - Маркевич
На организацию вторичной занятости учащихся и студентов предусмотрено Br6 млн
Диалог на равных позволяет молодежи активнее приобщаться к процессам устойчивого развития - Исаченко
Три пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновят работу с 12 апреля
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.