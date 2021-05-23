23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент работают саперные группы, проводится досмотр ручной клади и багажа пассажиров. Пока сложно сказать, когда самолет продолжит полет, потому что проводятся проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях", - отметили в пресс-службе.-0-

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Сообщение о минировании самолета компании Ryanair не подтвердилось