Команду принять в Минске "заминированный" самолет Ryanair дал лично Лукашенко

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, дал лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Пост Telegram-канала на эту тему озаглавлен так: "Беларусь защитила Европу. Самолет Ryanair летел по маршруту Афины - Вильнюс, а приземлился в Минске".

"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей!" - сообщает "Пул Первого".

Отмечается также, что до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску. "Так выходит, и диктатор пригодился! Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации (чего не скажешь о соседях с Запада). Тем более когда на кону жизни людей", - делают вывод авторы Telegram-канала.

Как сообщалось БЕЛТА, борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск. "Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент работают саперные группы, проводится досмотр ручной клади и багажа пассажиров. Пока сложно сказать, когда самолет продолжит полет, потому что проводятся проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях", - рассказали в пресс-службе аэропорта.-0-

Сообщение о минировании самолета компании Ryanair не подтвердилось