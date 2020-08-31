Браславский РОСК расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату

31 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об угрозе насилием депутату, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 28 августа депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси с незнакомого ранее номера в установленное на его мобильный телефон приложение поступила угроза насилия, опасного для жизни и здоровья. Сообщение было следующего содержания: "Координационным советом запущен новый проект отзыва депутатов. В новой Беларуси для тебя и твоей семьи места не будет! Верни мандат народу и убирайся! Даем три дня, потом будем резать. Привет (имя сына)!".

Мужчина угрозу жизни и здоровью воспринял как действительную и обратился в правоохранительные органы.

"Браславский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица в целях воспрепятствования законной деятельности) УК. Потерпевший допрошен, осмотрен его мобильный телефон. Расследование дела продолжается", - проинформировала Оксана Лазько.-0-