Братья из Гродно занижали налоги при сдаче в аренду помещений ТЦ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконная минимизация налогов при сдаче в аренду помещений торгового центра в Гродно привела к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля.

Один из двух братьев был зарегистрирован в качестве предпринимателя и с начала 2000-х годов сдавал в принадлежащем ему объекте недвижимости помещения в аренду субъектам хозяйствования, в том числе осуществляющим розничную торговлю. Бизнес приносил стабильный доход, с которого гродненский коммерсант уплачивал подоходный налог и НДС по общей системе налогообложения.

В 2019 году собственник торгового центра решил реализовать незаконную схему, чтобы минимизировать размер налоговых отчислений. Торговый центр площадью почти 3 тыс. кв.м по договору дарения перешел к новому владельцу - брату, работающему водителем такси. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и перезаключил договоры аренды с теми же арендаторам и на тех же условиях. Фактически же бизнесом продолжил управлять прежний владелец, но уже используя реквизиты своего брата. При этом новый владелец применял не общий порядок налогообложения, а упрощенную систему.

В результате незаконной минимизации налоговых обязательств бюджет за два года недополучил свыше Br140 тыс. В отношении братьев возбуждено уголовное дело.-0-