Брестчанин хранил в гараже марихуану

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали жителя Бреста, который хранил в гараже марихуану, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

В поле зрения оперативников попал ранее судимый 40-летний мужчина, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что осенью в Каменецком районе он собрал урожай конопли. Привез ее в Брест и высушил в смотровой яме своего гаража. Марихуану упаковал в полиэтиленовые пакеты, а затем планировал сбыть.

Брестчанина задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.-0-