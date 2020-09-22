Брестчанин незаконно получил $57,5 тыс. и 5250 евро

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2015 года 43-летний житель Бреста, работающий директором частной турфирмы, путем обмана, под предлогом займа для уплаты таможенных платежей при ввозе автобуса получил от 46-летнего знакомого деньги в сумме $57,5 тыс. и 5250 евро. Подозреваемый обещал вернуть долг до конца августа того же года, однако принятые на себя обязательства не исполнил в полном объеме. Автобус, для оплаты таможенных платежей за который он брал займ, он не приобрел, а денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК, проводятся неотложные следственные действия.-0-