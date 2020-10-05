Брестчанин отравился парами химвеществ при ремонте подвала

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские судмедэксперты установили причину гибели 34-летнего местного жителя при ремонте подвального помещения дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.

Брестчанин покрывал пол и стены подвала битумным составом. Мужчине стало плохо, он упал в обморок. На помощь поспешил сосед. Пытаясь вытащить пострадавшего на улицу, мужчина сам потерял сознание. Неподалеку от дома находилась женщина, которая, увидев происходящее, вызвала скорую помощь и спасателей. Вскоре она также почувствовала головокружение. Прибывшие врачи оказали всем трем медицинскую помощь. К сожалению, первого пострадавшего спасти не удалось.

При проверке, которую проводит Следственный комитет, была назначена судебная химическая экспертиза. Согласно заключению эксперта управления ГКСЭ, в крови погибшего обнаружена крайне высокая концентрация бензола и толуола. Смерть мужчины наступила от отравления парами веществ, входивших в битумный состав, с которым он работал.

Эксперты призывают не пренебрегать техникой безопасности при работе с отделочными материалами. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и мерами предосторожности. На емкости с праймером есть предостережение о том, что работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении, в защитном костюме, перчатках и очках. Даже использование таких обыденных средств, как лаки и краски, может привести к серьезным последствиям, в том числе и смертельным отравлениям.-0-