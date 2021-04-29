Брестчанин получил 3 года колонии за попытку провезти через границу марихуану

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин приговорен к трем годам лишения свободы за незаконный оборот и перемещение через границу марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Бреста. Мужчина в одной из стран ЕС купил 0,17 г марихуаны. Возвращался в Беларусь через пункт таможенного оформления "Варшавский мост", а наркотик вез в кармане шорт, которые лежали в чемодане вместе с другими вещами. Во время таможенного контроля служебная собака дала сигнал о наличии психоактивного вещества. Марихуану обнаружили и изъяли на углубленном досмотре.

Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч.1 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. "Апелляционная жалоба обвиняемого на отсутствие в его действиях перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотиков и строгость наказания оставлена без удовлетворения", - добавили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.-0-