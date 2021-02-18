Брестчанин получил семь лет колонии за незаконный оборот марихуаны

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Обвинение по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК было предъявлено мужчине 1991 года рождения. С 1 июля по 12 октября прошлого года он занимался сбором конопли, для сбыта и личного потребления приобрел более 3,1 кг марихуаны. Часть употребил сам, остальное хранил дома в хозпостройке в Брестском районе. 12 октября за Br60 продал 4,58 г дурманящего вещества.

Суд признал молодого человека виновным в приобретении, хранении наркотиков в крупном размере и незаконном сбыте. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 100 базовых величин в сумме Br2,9 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-