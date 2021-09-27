Брестчанин после звонка лжесотрудника банка лишился более Br12 тыс.

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили у 46-летнего брестчанина крупную сумму денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Романа Зармаева.

Брестчанин обратился в милицию 24 сентября. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на имя клиента кто-то пытается оформить кредит. Чтобы остановить транзакцию, нужно было предоставить идентификационный номер паспорта и СМС-коды подтверждения. После разговора мужчина обнаружил пропажу с банковского счета более Br12 тыс. Связаться с "сотрудником банка" не получилось, поскольку он звонил несколько раз с разных номеров.

Следователь запросил сведения о движении денег по карт-счету потерпевшего. Был осмотрен его мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонил злоумышленник. Выяснилось, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Греции. Планируется направить международные просьбы об оказании правовой помощи для установления личности преступника. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.

В целом за минувшую неделю следователи Брестской области возбудили 20 уголовных дел по ст. 212 УК. В основном злоумышленники получали реквизиты банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих оформление настоящих сайтов. В некоторых случаях мошенники представлялись сотрудниками банков и выманивали нужную информацию. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более Br36 тыс.-0-