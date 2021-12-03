Брестчанин при попытке потушить пожар в квартире получил ожоги

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин пытался потушить пожар в квартире и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в квартире кирпичной пятиэтажки в областном центре поступило спасателям 2 декабря в 22.38.

Сын хозяйки квартиры пытался самостоятельно потушить пожар и получил термические ожоги двух стоп и левой голени II степени. После осмотра бригадой скорой медпомощи госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы.

Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Огнем повреждены постельные принадлежности.

Причина возгорания устанавливается.-0-