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03 декабря 2021, 08:16

Брестчанин при попытке потушить пожар в квартире получил ожоги

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин пытался потушить пожар в квартире и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в квартире кирпичной пятиэтажки в областном центре поступило спасателям 2 декабря в 22.38.

Сын хозяйки квартиры пытался самостоятельно потушить пожар и получил термические ожоги двух стоп и левой голени II степени. После осмотра бригадой скорой медпомощи госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы.

Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Огнем повреждены постельные принадлежности.

Причина возгорания устанавливается.-0-

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