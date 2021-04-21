Брестчанин приговорен к двум годам ограничения свободы за оскорбление судьи

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Каменецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бреста, которому инкриминировано оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, в сентябре 2020 года 29-летний мужчина у себя дома после просмотра в Telegram размещенного в публичном доступе сообщения с фотоизображением судьи районного суда оставил под ним оскорбительный комментарий. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся. Пояснил, что комментарий написал под воздействием информации из мессенджеров, а также вспомнил обиду на судью, которая ранее отклонила его жалобу на постановление начальника ГАИ о наложении взыскания за совершенное ДТП.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес в отношении жителя Бреста обвинительный приговор и на основании ст.391 УК назначил 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-