Брестчанин пытался ввезти автомобиль по документам на другую машину

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортного средства, перемещаемого по подложным документам. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Мужчина пытался ввезти в страну Kia Magentis по документам на такую же машину. Житель Бреста въезжал в Беларусь со стороны Литвы в пункте пропуска "Привалка".

Таможенный контроль установил, что идентификационный номер кузова транспортного средства не соответствует номеру, указанному в предъявленном свидетельстве о госрегистрации. Выяснилось, что под видом своего автомобиля мужчина пытался ввезти аналогичный, но более позднего года выпуска. Согласно сведениям информационных таможенных систем декларирование транспортного средства, а также уплата таможенных платежей на территории государств ЕАЭС не производилась.

За незаконное перемещение с сокрытием от таможенного контроля судом Октябрьского района Гродно нарушитель привлечен к административной ответственности. Транспортное средство конфисковано.

За использование заведомо подложного документа одним из подразделений Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-