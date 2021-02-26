Брестчанин за сопротивление военнослужащим и покушение на убийство приговорен к 10 годам колонии

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о сопротивлении военнослужащим и покушении на убийство одного из них в связи с осуществлением им служебной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что вечером 11 августа 2020 года обвиняемые Кордюков и Шутов в состоянии алкогольного опьянения в ходе несанкционированной массовой акции напали на военнослужащих Вооруженных Сил, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка. Кордюков, имея умысел на убийство, нанес одному из них удар по голове металлической трубой. Но реализовать задуманное он не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. Действия Кордюкова в этой части квалифицированы как покушение на убийство военнослужащего. Получив удар, потерпевший произвел из пистолета предупредительный выстрел в воздух", - рассказали в прокуратуре.

Однако это не подействовало - обвиняемые продолжили свои противоправные агрессивные действия с применением той же трубы и попыткой отобрать огнестрельное табельное оружие. Отражая угрозу своей жизни, военнослужащий в пределах необходимой обороны произвел выстрел в одного из нападавших - Шутова, который через несколько дней скончался в столичном госпитале. "Своими умышленными действиями Кордюков и Шутов оказали сопротивление военнослужащим при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. С учетом представленных гособвинителем доказательств Брестский областной суд признал Кордюкова виновным в инкриминированных ему преступлениях. Назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. По правилам уголовного процесса суд в отношении умершего Шутова постановил обвинительный приговор без назначения наказания", - отметили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу, может быль обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-