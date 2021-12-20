Брестчанина осудили на 7 лет колонии за мошенничество

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее судимый 30-летний житель областного центра. В вину ему вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 209 (завладение имуществом путем обмана (мошенничество), повторно, в особо крупном размере) УК. На протяжении восьми лет, с января 2013 года по май текущего, брестчанин неоднократно под предлогом установки натяжных потолков, развития бизнеса в сфере торговли, продажи легковых автомобилей и аграрной техники брал деньги и имущество граждан, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. Таким образом он обманул 30 человек на сумму около Br233 тыс.

При вынесении приговора суд учел наличие на иждивении у обвиняемого малолетнего ребенка и частичное добровольное возмещение ущерба. Предыдущая не погашенная судимость стала отягчающим обстоятельством. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 120 базовых величин на сумму Br3,4 тыс. Также с него взыскан ущерб в пользу 14 потерпевших в общем размере Br109 тыс. и материальное возмещение морального вреда в пользу 5 потерпевших в размере Br1 тыс. каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-