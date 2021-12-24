Брестчанина осудили на 8 лет колонии за незаконный оборот наркотиков

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 23-летний неработающий брестчанин. Преступление было совершено 8 июня этого года. Как установило судебное следствие, в этот день молодой человек дважды приобрел особо опасное психотропное вещество мефедрон - массой 0,87 г и 2,94 г. Вещество было изъято сотрудниками милиции в его автомобиле и при личном обыске. В дальнейшем фигурант планировал перепродать психотроп наркопотребителям за наличные деньги.

С учетом представленных доказательств суд Московского района Бреста признал фигуранта виновным по ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемый обжаловал приговор в апелляционном порядке - судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала доводы его жалобы необоснованными. Приговор вступил в законную силу.-0-