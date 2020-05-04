Брестчанина подозревают в серии краж из подвалов

4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по подозрению в серии краж из подвальных помещений многоквартирных домов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В милицию обратились жители города с заявлениями о хищении имущества из подвалов. Чаще всего владельцы лишались строительных инструментов. Выяснилось, что кражи происходили при схожих обстоятельствах. Помещения были заперты старыми навесными замками, к которым вор подбирал ключи. Следов после себя злоумышленник не оставлял. Несмотря на это, правоохранители в течение нескольких дней вышли на его след.

Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый брестчанин, выйдя из мест лишения свободы, решил продолжить противоправную деятельность. Мужчину задержали с поличным. У него были украденные перфоратор, строительный фен, мебельная фурнитура, сверла и зубила. Во время обыска также были найдены ворованные вещи, которые фигурант не успел продать.

Фото УВД Брестского облисполкома

Имущество возвращено владельцам. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-0-