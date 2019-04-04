Брестчанина подозревают в уничтожении информации с электронной почты предприятия

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства противоправных действий жителя Бреста в сфере высоких технологий, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 29-летний мужчина в феврале, находясь у себя дома, использовал полученные во время работы в организации Бреста реквизиты доступа к панели управления хостингом и осуществил несанкционированный доступ к компьютерной информации предприятия. Затем он уничтожил часть переписки, хранившейся на электронном почтовом ящике компании.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.351 (компьютерный саботаж) УК. "Следователи проводят неотложные следственные действия. У подозреваемого изъята компьютерная техника, по которой назначены экспертные исследования", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-