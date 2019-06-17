Брестчанина приговорили к 8 годам колонии за незаконный оборот гашиша

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня рассмотрел уголовное дело по незаконному обороту гашиша в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного суда Снежана Гришкевич.
На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Бреста. Молодой человек незаконно приобрел опасное наркотическое средство гашиш. Часть наркотика он употребил сам. В дальнейшем за обещанную плату сбыл знакомому 4,96 г гашиша. Оставшийся наркотик хранил с целью сбыта при себе. Во время обыска у него сотрудники милиции обнаружили и изъяли 33,4 г гашиша.
Суд признал брестчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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