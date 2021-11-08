Брестчанина приговорили к 8 годам колонии за незаконный оборот психотропов

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый 23-летний брестчанин. Следствие установило два преступных эпизода с его участием. Вначале фигурант приобрел для себя 0,87 г вещества, содержащего в своем составе мефедрон. Затем через мессенджер оплатил и получил в тайнике 2,94 г похожего вещества. Для удобства при реализации он разделил психотроп на части. Запрещенные вещества обнаружили сотрудники милиции в автомобиле и при личном обыске обвиняемого.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.328 (незаконные приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ без цели сбыта, а также незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин (Br2,9 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-