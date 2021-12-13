Брестчанка перечислила кибермошенникам Br7,5 тыс.

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте женщина перечислила мошенникам взятые в кредит Br7,5 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Роман Зармаев.

Мошенники провернули многоходовую схему. На их удочку попалась 47-летняя местная жительница. Ей 9 декабря в мессенджере Viber позвонил якобы работник популярной интернет-площадки. По словам незнакомца, он хотел уточнить адрес, по которому нужно доставить купленный мобильный телефон. Брестчанка ответила, что не оформляла заказ. На что собеседник сказал, что тогда от ее имени это сделали злоумышленники. Чтобы отменить покупку, мужчина переключил женщину на лжесотрудника банка.

"Выяснилось, что во время беседы на имя женщины кто-то оформил еще и кредит на Br5 тыс. Чтобы его отменить, требовалось пойти в банк и взять кредит на такую же сумму. Деньги надо было перевести на расчетный счет через инфокиоск. Все это женщина сделала, - рассказал Роман Зармаев. - На следующий день ей снова позвонили. Собеседник даже похвалил женщину и добавил, что преступника удалось поймать. А чтобы окончательно закрыть все вопросы, сказал взять в банке еще один кредит".

Но и тогда брестчанку ничего не насторожило. Она послушно пошла в банк, оформила на себя еще один кредит и перевела злоумышленникам Br2,5 тыс. Только на четвертый день она сообразила, что ее обманули и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК.-0-