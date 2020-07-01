Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз трех крупных партий товаров

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли в последние дни июня три случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров через белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в таможне.

Все правонарушения зафиксированы на международном погранпереходе "Козловичи". Так, в грузовом автопоезде, следовавшем из Германии, выявлено 65 незадекларированных сушильных машин и 9 различных моделей холодильников. Кроме того, идентификационный номер полуприцепа, в котором ввозилась бытовая техника, не соответствовал сведениям, указанным в свидетельстве о регистрации. К таможенному оформлению был представлен документ на другое транспортное средство.

Фото Брестской таможни

В фуре, которая следовала из Испании под управлением белоруса, обнаружено более 57 тыс. незадекларированных оцинкованных гаек. А в автомобиле Scania, которым управлял гражданин Сербии, выявлено почти 8 тыс. "лишних" коробок с бытовым чистящим средством для сантехники.

По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных товаров составила свыше Br350 тыс. По всем фактам Брестская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости товаров.-0-