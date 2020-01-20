Брестские таможенники пресекли ввоз 2 тыс. пачек растворимого напитка

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз 2 тыс. упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Гражданин Беларуси на автомобиле DAF пересекал границу в пункте пропуска "Козловичи". Автопоезд из Нидерландов и Германии вез на территорию Евразийского экономического союза пищевые добавки и посуду. Однако среди указанного в документах товара таможенники обнаружили незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка на сумму более Br40 тыс.

Брестская таможня по этому факту начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП.-0-