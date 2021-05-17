Брестский программист оклеветал сотрудника ОМОНа - возбуждено уголовное дело

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по Брестской области ГУБОПиК МВД установлен и задержан 34-летний программист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"13 августа прошлого года брестчанин под именем Сергей Ковский в социальной сети "ВКонтакте" разместил сведения, содержащие клевету, в отношении сотрудника ОМОН УВД Брестского облисполкома. К слову, житель областного центра впервые нарушил закон", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за клевету.-0-