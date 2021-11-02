Бывшие топ-менеджеры филиала "Атланта" в Барановичах приговорены к 9 и 12 годам колонии за взятки

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Этой весной задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО "Атлант") и начальника бюро коммерческого отдела. По информации МВД, руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах. Взятку мужчины получили от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий.

Обвиняемые вступили в сговор с заместителем директора по коммерческим вопросам, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Шесть лет они систематически брали от представителей российских ИП в рамках заключенного договора откаты в размере 1,5% (с 1 января 2020 года - 2,5%) от стоимости поставляемой продукции. Директор и начальник бюро коммерческого отдела получили в качестве взятки не менее 13,7 млн российских рублей, в перерасчете это почти Br480 тыс.

Суд признал мужчин виновными по ч.3 ст.430 УК. Экс-директора приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется выплатить штраф в размере 5 тыс. базовых величин, что составляет Br145 тыс. На пять лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бывшего начальника бюро коммерческого отдела приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. БВ - Br87 тыс. Он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

С обвиняемых взыскано в солидарном порядке более Br450,1 тыс. неосновательно приобретенной выгоды.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-