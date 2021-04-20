Бывший директор "Минскконцерта" приговорен к 7,5 года колонии за взятки

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска рассмотрел уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего директора-художественного руководителя государственного учреждения "Минскконцерт", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Деньги обвиняемый брал, как отмечается, за заключение ГУ "Минскконцерт" договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок.

В деле четыре эпизода получения взяток. В период с 24 октября 2011 года по 26 сентября 2016-го фигурант получил от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг "Арт ПроСвет", индивидуального предпринимателя, Br56 125 (деноминированных), а с 1 декабря 2011 года по 22 декабря 2018-го - Br181 710 от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг "МЛК-Саунд", выступающего также в качестве индивидуального предпринимателя. Третий эпизод касается получения $5 тыс. от учредителя и директора СООО "Блэкаут студио". Экс-директор взял деньги у себя дома в Минске 30 декабря 2018 года. Кроме того, с 15 ноября 2016 года по 15 марта 2020-го учредитель и директор ЗАО "Лазерные шоу-системы" передал директору госучреждения взятку в размере Br9 тыс.

Обвиняемым также проходил один из ИП, учредитель и директор ЧУП "МЛК-Саунд". Он в период с 1 января по 30 декабря 2018 года, действуя по собственной инициативе, склонил учредителя и директора СООО "Блэкаут студио" и руководителя СООО "ПР-Лайтинг туринг" к передаче $5 тыс. директору "Минскконцерта".

В итоге бывший директор госучреждения приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Предприниматель признан виновным в организации дачи взятки в крупном размере и приговорен к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-