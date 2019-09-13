Бывший главный архитектор Минска отпущен под залог

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мера пресечения в отношении бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома изменена на залог, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора Минска. Оно передано прокурору для направления в суд. Мера пресечения была изменена на залог", - проинформировала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, мужчина был задержан в марте этого года сразу после того, как получил взятку в размере $4 тыс. Известно, что деньги были переданы от индивидуального предпринимателя. СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.430 УК. В отношении индивидуального предпринимателя, которая передала взятку, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.431 УК.-0-