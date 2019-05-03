Бывший работник фермы продал на мясо сбежавшую к нему лошадь

3 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Лиозно продал на мясо лошадь, которая сбежала к нему с фермы одного из хозяйств района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина работал на одной из ферм хозяйства в Лиозненском районе, где присматривал и отвечал за этой лошадью, животное к нему относилось как к хозяину. Полгода назад рабочий уволился. Недавно лошадь сбежала с фермы. Найти ее работники сельхозпредприятия сразу не смогли и обратились в милицию. Когда правоохранители пришли к бывшему хозяину, оказалось, что животное прибежало к нему, но мужчина уже успел продать его на мясо. Ущерб хозяйству составил Br1,8 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-