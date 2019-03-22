В Сморгонском районе задержали конокрадов

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Сморгонского района задержаны после неудачной попытки похитить лошадь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Действовали мужчины дерзко: зашли на территорию молочно-товарной фермы в деревне Расло и направились к открытой конюшне. Вскоре они вывели коня, принадлежащего сельхозпредприятию.

Работники фермы заметили, что злоумышленники уводят животное за территорию. Испугавшись криков, злоумышленники бросили коня и убежали.

"Сотрудники милиции установили личности похитителей. Оба 1987 года рождения, нигде не работают, ранее были судимы. Коня они собирались продать и даже нашли покупателя", - рассказали в милиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-