Бывший работник украл у частной фирмы в Бресте более Br7 тыс.

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, обвиняемого в краже денег организации в крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Представители частной организации обратились в милицию в декабре 2019 года, заявители сообщили об отсутствии на складе дневной выручки. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что вблизи склада в предполагаемое время кражи находился только один мужчина. Работники организации узнали в нем бывшего коллегу. В тот же день подозреваемого задержали.

Выяснилось, что 37-летний брестчанин проник на склад, откуда похитил инкассаторскую сумку с выручкой от продажи товаров более чем на Br7 тыс., а также принадлежащие директору этой организации $300. "Мужчина использовал чип сигнализации и ключ от замка склада, которые работники оставляли в условленном месте. О нем, а также времени отсутствия сторожа брестчанину стало известно за время работы на предприятии. Похищенные деньги он потратил на личные нужды", - рассказал подробности дела Дмитрий Иванюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). С учетом раскаяния обвиняемого и добровольного возмещения причиненного ущерба в полном объеме к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-